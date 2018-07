‘Als ik denk aan de val van Oranje, denk ik aan die arrogantie op tv’

Grétar Steinsson kwam tussen 2002 en 2012 tot 46 interlands voor IJsland, maar maakte de hoogtijdagen van het nationale elftal niet mee. Hij stopte in 2013 als voetballer; in 2016 debuteerde IJsland op het EK en deze zomer deed de eilandstaat mee aan het WK. De 46-voudig international, die tussen de zomer van 2005 en januari 2008 voor AZ speelde, blikt in gesprek met VICE Sports terug op zijn tijd als international.

"Ik zie het meer als iets moois dat ik onderdeel was van het IJslandse proces om het zo ver te schoppen", vertelt de voormalig rechtsback, die sinds 2015 werkzaam is als technisch directeur bij Fleetwood Town. "Vlak voor de play-offs voor het EK van 2012 kreeg ik een blessure en moest ik ermee stoppen. Ik speelde voor IJsland in de jaren dat het nationale voetbal in ontwikkeling was." Steinsson had toen al door dat IJsland potentie had, al werd hij niet door iedereen serieus genomen.

"In die jaren ben ik nog een keer uitgelachen in een Nederlands televisieprogramma", blikt de 36-jarige oud-voetballer terug. Nederland en IJsland zaten in dezelfde kwalificatiegroep voor het EK en Steinsson zei dat zijn land wel een kans maakte. "Niet veel later stonden wij op het EK en WK, en jullie niet. Karma bites you in the arse, zeggen ze hier in Engeland dan. Als ik denk aan de val van Oranje, denk ik aan die arrogantie, toen ik werd uitgelachen op de Nederlandse televisie."

Steinsson denkt dat de ontwikkeling van het Nederlands voetbal de afgelopen jaren tot stilstand is gekomen. Andere landen hebben Nederland ingehaald qua voetbalkennis, denkt hij. "Ik weet nog dat ik een keer, voordat ik naar AZ ging, met een paar IJslandse spelers op proef ging bij sc Heerenveen. Ik snapte daar helemaal niks van de tactische besprekingen. Nederland was toen zoveel verder dan de rest. Nederland was het technische en tactische utopia. Maar het is daarna te stil blijven staan."