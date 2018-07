Andrés Iniesta en Fernando Torres debuteren allebei met nederlaag in Japan

Andrés Iniesta en Fernando Torres ruilden deze zomer respectievelijke Barcelona en Atlético Madrid in voor een avontuur in Japan en de twee hebben zondag hun debuut gemaakt in het Verre Oosten. Voor allebei werd het echter een eerste optreden om snel te vergeten, aangezien zowel Vissel Kobe, als Sagan Tosu zijn wedstrijd niet wist te winnen.

Vissel Kobe - Shonan Bellmare 0-3

Iniesta begon op de bank bij het duel tussen Vissel en Shonan Bellmare en zag hoe zijn ploeg in het eerste uur van de wedstrijd door doelpunten van Keisuke Saka en Mitsuki Saito tegen een 0-2 achterstand aanliep. De 34-jarige routinier maakte onder een staande ovatie in de 59e minuut zijn opwachting voor zijn nieuwe werkgever, maar wist het tij niet meer te keren. Acht minuten nadat Iniesta zijn entree had gemaakt, bepaalde Shunsuke Kikuchi de eindstand op 0-3. Vissel blijft door de nederlaag steken op de zesde plaats in de J-League.

Sagan Tosu - Vegalta Sendai 0-1

Ook voor Torres werd het geen geslaagd debuut. De 34-jarige spits begon net als zijn landgenoot op de bank en werd veertig minuten voor tijd, bij een 0-0 stand, ingebracht. Het was Vegalta echter dat dankzij een late 0-1 van Takuma Nishimura met de drie punten aan de haal ging. Sagan Tosu bezet op dit moment de een-na-laatste positie in de Japanse hoogste afdeling en moet vrezen voor degradatie.