‘Bayern München troeft PSV af met ‘record-setting transfer’

Alphonso Davies staat voor een record-setting transfer. Volgens The Athletic nadert zijn werkgever Vancouver Whitecaps een akkoord met Bayern München over een transfersom van 10,2 miljoen euro. Dat bedrag zou dan verder kunnen oplopen door allerhande sportieve bonussen.

Mocht de transfer doorgaan, dan is het nog niet gezegd dat de zeventienjarige Davies direct aan de slag gaat in de Allianz Arena. Het is goed mogelijk dat trainer Niko Kovac besluit om de linksbuiten het seizoen op huurbasis te laten afmaken bij Vancouver Whitecaps, de club waarvoor Davies sinds 2015 speelt.

De in Ghana geboren Canadees, die ook over een Liberiaans paspoort beschikt, ruilde de Edmonton Strikers drie jaar geleden in voor the Caps en heeft er nog een contract tot nieuwjaarsdag. De club uit Canada kan die overeenkomst door een eenzijdige optie echter met twee seizoenen verlengen.

Als Bayern Davies binnenhaalt, troeft men diverse andere clubs af. De Toronto Sun meldde anderhalve week geleden nog dat de zesvoudig A-international ook in beeld is bij Real Madrid, Manchester United, Liverpool én PSV. De linkspoot scoorde tot dusverre 7 keer in 68 wedstrijden voor Vancouver.