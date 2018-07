‘Barcelona brengt derde bod uit op Willian: ruim 61,5 miljoen euro’

Het lijkt erop dat Barcelona alles op alles wil zetten om Willian in de huidige window vast te leggen. Sky Sports meldt namelijk dat de club uit Catalonië een derde bod heeft uitgebracht. Het gaat om meer dan 61,5 miljoen euro.

Chelsea sloeg anderhalve week geleden een voorstel van zeker 56,5 miljoen euro af, maar het Barcelona van trainer Ernesto Valverde lijkt dus een nieuwe poging te wagen. De 29-jarige Willian speelt sinds de zomer van 2013 op Stamford Bridge en zijn contract loopt er nog twee seizoenen door.

De 62-voudig international van Brazilië werd vorig seizoen door de spelers verkozen tot Speler van het Jaar, maar was onder Antonio Conte niet altijd zeker van een basisplaats. Hij kwam vorig seizoen in 55 wedstrijden tot 13 doelpunten en 12 assists. Het is nog onbekend in hoeverre Maurizio Sarri openstaat voor een transfer van Willian.

De aanvallende middenvelder annex rechtsbutien werd opgeleid bij Corinthians en via Shakhtar Donetsk kwam hij in de winter van 2013 bij het Anzhi Makhachkala van Guus Hiddink terecht. Hij vertrok echter na acht maanden weer uit Dagestan, daar Chelsea circa 35 miljoen euro voor Willian betaalde.