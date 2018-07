Guardiola verwacht strijdlust bij afvaller: ‘Hij heeft beslissing te accepteren’

Leroy Sané werd door bondscoach Joachim Löw niet meegenomen naar Rusland om deel te nemen aan het WK. De keuzeheur van de nationale ploeg van Duitsland opteerde onder anderen voor Julian Brandt. Josep Guardiola zegt dat de aanvaller van Manchester City door het signaal van Löw mogelijk nog meer gemotiveerd is om te presteren.

“Het is nu in het verleden”, zegt de Spaanse manager van the Citizens over de commotie rond de afwezigheid van Sané bij Duitsland. “Löw, de bondscoach, heeft besloten wat het beste was voor zijn ploeg. Hij heeft die beslissing te accepteren. Het besluit kan hem zelfs sterker maken. Hij is nog zo jong en in twee jaar is er weer een EK en in vier jaar een nieuwe WK.”

“Hij moet zijn spel verbeteren en ervoor zorgen dat hij het niveau van vorig seizoen vasthoudt. We zijn echt blij dat hij een speler van ons is”, aldus Guardiola, geciteerd door diverse Engelse media. De Catalaan weigerde Löw te bekritiseren: “Het is wat het is. Ik accepteer de beslissingen van de trainer, want Löw heeft gezegd dat hij bij deze besluiten het beste gevoel had. Er valt verder niets over te zeggen.”

“Ik houd er ook niet van als andere trainers hun mening gaan geven over mijn beslissingen. Jammer genoeg gebeurt dat wel. Dat is ook waarom ik het nooit heb gedaan, de beslissingen van mijn collega's becommentariëren. Leroy moet het accepteren en verdergaan. Hij heeft nu weer een seizoen de kans om zijn kwaliteiten te tonen aan de nationale ploeg van Duitsland en aan ons”, besluit Guardiola.