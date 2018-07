Abubakar verlaat per direct trainingskamp van Willem II

Willem II is niet tot een akkoord gekomen met Asumah Abubakar, zo meldt de Tilburgse club vrijdagmorgen via de officiële kanalen. De club wilde de vleugelspeler voor twee jaar vastleggen, maar beide partijen kwamen er niet uit.

Abubaker brak vorig jaar in de voorbereiding zijn kuitbeen. Het afgelopen seizoen stond derhalve in het teken van revalidatie. Het contract van de aanvaller liep eind vorige maand af en Willem II wilde de 21-jarige Abubakar in principe tot medio 2021 vastleggen.

Abubakar verlaat echter met onmiddellijke ingang het trainingskamp in Oisterwijk nu beide partijen niet tot een vergelijk zijn gekomen. De aanvaller sloot in 2016 aan bij de Tilburgse club en speelde zestien wedstrijden in de Eredivisie.