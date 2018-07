‘Een fenomeen, ik ga Mbappé overtuigen om hiernaartoe te komen’

Liverpool heeft zich deze zomer al versterkt met Alisson Becker, Xherdan Shaqiri en Naby Keïta, terwijl ook Fabinho zich heeft verbonden aan de Engels topclub. De middenvelder is overgekomen van AS Monaco, waar hij samen heeft gespeeld met Kylian Mbappé. De Braziliaan heeft genoten van de aanvaller van Paris Saint-Germain op het afgelopen WK.

“Kylian Mbappé heeft me een berichtje gestuurd en feliciteerde me met mijn transfer naar Liverpool. Jammer genoeg heb ik nog niet de kans gehad hem te feliciteren voor wat hij heeft gedaan op het WK. Wat hij met Frankrijk heeft bereikt, is fantastisch. Hij is een fenomeen en verdient een felicitatie en binnenkort ga ik die versturen”, zegt de middenvelder, geciteerd door onder meer ESPN.

“Hij heeft al gezegd dat hij komend seizoen blijft bij PSG, maar ik ga Mbappé overtuigen om hiernaartoe te komen”, lacht Fabinho. Liverpool eindigde vorig seizoen op de vierde plek in de Premier League, met 25 punten verschil met landskampioen Manchester City. Fabinho is ervan overtuigd dat de ploeg van Jürgen Klopp komend seizoen een betere prestatie neerzet.

“De titel? Dat kan zeker”, vervolgt de middenvelder. “Ik vind dat we beschikken over een heel goed team en we in staat zijn om mee te doen voor de landstitel. We hebben geweldige spelers en een geweldige manager. We gaan ons best doen om de titel te pakken en iedereen blij te maken”, besluit Fabinho, die tot medio 2023 heeft getekend bij the Reds.