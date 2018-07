Vermeer terug bij Feyenoord: ‘Praten met Van Bronckhorst komt later wel’

Omdat Club Brugge deze zomer geen gebruik maakte van de optie tot koop, is Kenneth Vermeer terug bij Feyenoord. De doelman liep in april een spierblessure in zijn rechterbovenbeen en is nog niet volledig fit. Het is nog onduidelijk hoe zijn toekomst eruitziet; als Vermeer blijft, kan hij de concurrentie aangaan met Brad Jones en Justin Bijlow.

Vorig seizoen begon Vermeer ook met een blessure. Hij herstelde en hoopte na de winterstop een basisplek te krijgen bij Feyenoord, maar Giovanni van Bronckhorst hield vast aan Jones. Daardoor werd Vermeer voor een half seizoen in België gestald. Daar kreeg hij wél speeltijd, tot de spierblessure roet in het eten gooide. "Toch heb ik tot mijn blessure een goede periode gehad daar", blikt de 32-jarige doelman na de Open Dag van Feyenoord terug in gesprek met De Telegraaf.

"Het was voor mij belangrijk om weer minuten te maken en het beviel me in België. Ik zit nu in de eindfase van mijn revalidatie en ben weer in keeperstraining. Het gaat de goede kant op", zegt hij optimistisch. Het blijft echter de vraag wat zijn perspectief bij Feyenoord is. "Ik vind niet dat ik teveel op de zaken vooruit moet lopen. Laat ik eerst maar fit worden. Praten met Van Bronckhorst komt later wel."

Vorige maand stelde technisch directeur Martin van Geel dat vragen over een nieuwe transfer van Vermeer niet actueel zijn. "Kenneth is nog wel behoorlijk geblesseerd, dat gaat nog weken duren voordat hij weer kan trainen en wedstrijden kan spelen. Die is helaas behoorlijk ernstig geblesseerd geraakt in het bovenbeen", vertelde Van Geel aan RTV Rijnmond. Het contract van Vermeer in De Kuip loopt nog twee seizoenen door.