Lof voor aanstaande recorddeal Liverpool: ‘Wat kan deze gast eigenlijk niet?’

Alisson Becker wordt zo goed als zeker werknemer van Liverpool. De Braziliaanse doelman komt voor minimaal zeventig miljoen euro over van AS Roma en wordt zodoende de duurste doelman ooit. Steve Nicol, voormalig verdediger van Liverpool, is zeer enthousiast over de nieuwste aanwinst van the Reds, zo geeft hij aan bij ESPN.

“Ik ben erg blij, dit is echt fantastisch nieuws”, reageert Nicol, die in de jaren tachtig en negentig meer dan driehonderd duels voor Liverpool speelde. “Al vanaf de eerste berichten dat Liverpool hem zou willen halen, dacht ik bij mezelf: wat kan deze gast eigenlijk niet? Ik kan niets verzinnen”, aldus de Schot, die heel veel kwaliteiten ziet in Alisson.

“Hij maakt goede reddingen, hij is goed met zijn voeten, hij regeert in zijn territorium en is erg vocaal. Wat kan deze gast niet? Ik zie niet echt een mankement.” Alisson, 31-voudig international van Brazilië, zou de vierde grote aankoop van de Engelse topclub worden voor het aankomende seizoen, na Naby Keïta, Fabinho en Xherdan Shaqiri.

Alisson werd opgeleid bij Internacional en vertrok in de zomer van 2016 voor acht miljoen euro naar het Stadio Olimipico. Hij speelde de tweede viool achter Wojciech Szczesny, maar veroverde later een basisplaats en werd een belangrijke kracht bij Roma. De 25-jarige Alisson, die nog tot medio 2021 vastligt in Rome, heeft in totaal 64 wedstrijden gespeeld voor de Italiaanse club.