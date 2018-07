Ten Hag laat vijftal spelers invliegen: drie Ajacieden trainen wederom apart

Ajax bereidt zich momenteel in Engeland voor op de confrontaties met Sturm Graz in de tweede voorronde van de Champions League. Trainer Erik ten Hag stapte zaterdag met 26 selectiespelers op het vliegtuig, maar na de komst van Daley Blind wil de oefenmeester nog eens vijf spelers verwelkomen.

De Amsterdammers melden woensdagmiddag via de officiële kanalen dat talenten Victor Jensen, Sven Botman, Navajo Bakboord, Dani de Wit en Kaj Sierhuis op het vliegtuig zijn gestapt en zich hebben aangesloten bij de selectie. Momenteel ontbreekt alleen nog Dusan Tadic: de Serviër geniet momenteel nog van een vakantie na zijn deelname aan het WK.

Volgens Ajax heeft de komst van de vijf talenten te maken met de twee oefenwedstrijden tegen Wolverhampton Wanderers en Walsall die donderdag op het programma staan. Hakim Ziyech, Lasse Schöne en Siem de Jong trainen apart van de groep in het Engelse Burton upon Trent en zijn een twijfelgeval voor de duels van donderdag.