‘Ik vroeg aan Sneijder: ’Hoe houd je het vol?‘ Ik heb een paar ballen gezien...’

Wesley Sneijder bevindt zich de laatste dagen in Nederland, aangezien hij met zijn ploeg Al-Gharafa voorbereidt op het komende seizoen. Dinsdag nam de recordinternational van het Nederlands elftal het met zijn ploeg op tegen TOP Oss in het Brabantse Herpen bij voetbalclub Herpinia, waar men verheugd was met de komst van Sneijder.

"Wesley Sneijder, dat is toch wel bijzonder", zegt voorzitter Ad van der Velden in gesprek met Omroep Brabant. "TOP Oss speelt hier wel vaker, maar dit is echt anders. We kunnen nu toch maar mooi zeggen dat Wesley Sneijder hier in Herpen heeft gespeeld. Je ziet dat er meer mensen zijn dan normaal bij een oefenwedstrijd. Nu zo'n vijfhonderd. Hoe meer mensen er zijn, hoe beter dat voor ons is."

Lion Kaak, middenvelder van TOP OSS, stond tegenover Sneijder. "Dit is wel de grootste naam waar ik ooit mee of tegen heb gespeeld. Natuurlijk is hij niet topfit, maar als je zijn balbehandeling met rechts én links nog ziet... Dat is wel zeldzaam." De rest van de selectie van Al-Gharafa maakte weinig indruk op Kaak: "Ik vroeg nog tijdens de wedstrijd aan Sneijder: 'Hoe houd je het vol?' Ik heb een paar ballen gezien... Maar hij zei dat ze normaal gesproken beter speelden."

Doelman Nick Olij vond het enerverend om tegen Sneijder te spelen, maar baalde van de 0-1 nederlaag. "Uiteindelijk is het natuurlijk gewoon gaaf om te spelen tegen iemand zoals Wesley Sneijder. Gaaf. Maar persoonlijk, uiteindelijk is voetbal voetbal. We moeten die wedstrijd gewoon winnen. Of Cristiano Ronaldo meedoet, Lionel Messi of Wesley Sneijder. Dat moet niet veel uitmaken."