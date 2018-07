‘Het zegt veel over zijn liefde voor Ajax dat hij de club wil helpen’

Ajax verzekerde zich maandagavond van de terugkeer van Daley Blind en de van Manchester United overgenomen Oranje-international is na Dusan Tadic deze zomer alweer de tweede ervaren aankoop uit de Premier League voor de Amsterdammers. Hedwiges Maduro juicht de rentree van Blind toe en denkt niet dat er te veel is betaald voor Blind, die maximaal 20,5 miljoen euro kan kosten, en Tadic, voor maximaal 13,7 miljoen overgenomen van Southampton.

“Daar moet Ajax wel een beetje in meegaan, vind ik. Aan de andere kant is het zo dat als je jonge spelers als Matthijs de Ligt of Frenkie de Jong beter kunt maken, zal dat ook weer veel geld opleveren. Dus misschien is het wel een win-winsituatie”, legt de middenvelder, die tussen 2004 en 2008 zelf onderdeel uitmaakte van de hoofdmacht van Ajax, uit aan FOX Sports.

Blind is met zijn 28 jaar relatief ‘jong’ voor een terugkeer naar de Eredivisie, maar Maduro denkt dat dit juist veel over de motivatie van de verdediger annex controlerende middenvelder zegt: “Hij is nog Oranje-international, komt van Manchester United en dan zegt het veel over de liefde voor Ajax van Blind. Maar het is wel heel verrassend dat hij terugkeert en Ajax wil helpen.”

Maduro zelf zit momenteel zonder club na zijn vertrek bij het Cypriotische Omonia Nicosia. De 33-jarige middenvelder weet niet precies wat de toekomst hem zal brengen, al denkt hij er nog niet aan om een punt achter zijn loopbaan, die hem verder langs onder meer Valencia, Sevilla en FC Groningen voerde, te zetten: “Nee, hoor. Dat nog niet. Jullie horen binnenkort wat ik ga doen.”