Feyenoord City weer onder vuur: spelersbudget Ajax en PSV uit zicht

Feyenoord is voornemens de huidige Kuip in het seizoen 2022/23 te verruilen voor een nieuw onderkomen, maar het platform Stadion op Zuid betwijfelt of die switch in financieel opzicht het beoogde effect zal sorteren. Dit concludeert Stadion op Zuid uit een uitgelekte vertrouwelijke presentatie van Feyenoord City aan aandeelhouders van de Rotterdamse club. Een woordvoerder van Feyenoord City heeft tegenover het Algemeen Dagblad bevestigd dat de stukken authentiek zijn.

Stadion op Zuid benadrukt dat Feyenoord City een te rooskleurig beeld heeft geschetst van het spelersbudget van Feyenoord in verhouding tot dat van de concurrenten. Zo liet Feyenoord City op 28 juni in het Financieele Dagblad optekenen dat het spelersbudget van de club vanaf het seizoen 2023/24 met liefst 25 miljoen euro zou toenemen. Daarmee zou Feyenoord het spelersbudget van bijvoorbeeld PSV overstijgen, maar volgens Stadion op Zuid is dat beeld ten onrechte geschetst.

Zo verwijt Stadion op Zuid Feyenoord City dat het de spelersbudgetten van Ajax en PSV te laag heeft ingeschat en geen rekening heeft gehouden met de ontwikkelingen bij die clubs. De positie van Feyenoord zou te positief zijn weergegeven. Met het nieuwe stadion zal Feyenoord de spelersbudgetten van zijn belangrijkste concurrenten, Ajax en PSV, niet inhalen, zo verzekert Stadion op Zuid.

Het is overigens niet de eerste keer dat het project Feyenoord City onder vuur ligt. Vorige maand verscheen er namelijk ook al een kritisch rapport van Dr. Tsjalle van der Burg, docent economie aan de Universiteit Twente. Hij stelde dat voorstanders van Feyenoord City zich te makkelijk rijk hebben gerekend. De initiatiefnemers van Feyenoord City reageerden daar toen op door te stellen dat het rapport 'veel onjuistheden, onzorgvuldigheden en onwaarheden' bevatte.