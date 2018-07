‘Real verkocht Beckham en Raúl, dus ze overleven ook zonder Ronaldo wel’

Antonio Cassano is bijzonder enthousiast over de transfer van Cristiano Ronaldo naar Juventus. De 36-jarige spits, die officieel nog geen punt heeft gezet achter zijn loopbaan maar zijn laatste wedstrijd als prof ruim twee jaar geleden speelde, stelt dat de Portugese superster perfect bij la Vecchia Signora past en tevens in goede handen is bij Massimiliano Allegri.

Cassano heeft niets meer dan lof over voor Ronaldo, die maandag zijn transfer van Real Madrid naar Juventus definitief afrondde. "Hij heeft het talent van Moeder Natuur, maar bovendien beschikt hij over de juiste mentaliteit, consistentie en professionaliteit: alles wat ik haatte", wordt het enfant terrible van het Italiaanse voetbal dinsdag geciteerd door diverse Italiaanse media. "Ik bewonder hem vanwege zijn vermogen om altijd gefocust te blijven. Hij zal altijd herinnerd worden als een van de grootste spelers aller tijden en hij verdient zijn succes. Hij heeft het verdiend door middel van zijn talent, maar vooral door zijn harde werken."

Het verbaast de voormalig Italiaans international naar eigen zeggen niet dat Real Madrid bereid was mee te werken aan een transfer van Ronaldo. "Ik had het geluk om voor Real Madrid te mogen spelen in het Galáctico-tijdperk, dus ik weet hoe het werkt", vervolgt Cassano, die in januari 2006 neerstreek bij de Spaanse topclub, maar in anderhalf jaar tijd uiteindelijk niet verder kwam dan 4 doelpunten en 3 assists in 29 officiële wedstrijden. "Real is groter dan wie dan ook, zelfs groter dan een speler die 450 doelpunten heeft gemaakt, dus echt verrast ben ik niet. Ze verkochten David Beckham, Ronaldo en Raúl, dus ze zullen zonder Cristiano Ronaldo ook wel overleven.”

Cassano kent Allegri uit hun gezamenlijke periode bij AC Milan. "Hij is een fenomeen", verzekert de aanvaller. "Ik denk dat sommigen hem nog altijd enigszins onderschatten. Zijn grootste kwaliteit is zijn intelligentie. Hij geeft spelers de ruimte zich te ontwikkelen, vooral de meest getalenteerde spelers. Hij is de best denkbare coach voor Ronaldo. Juventus heeft nu zeven Serie A-titels achter elkaar gewonnen, dus de vraag is waar het stopt. Voor dit seizoen kunnen we Juventus echter op voorhand al de titel geven."