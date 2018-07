Wenger 'arrogant en pretentieus': 'De spelers zeiden: 'Het is jouw fout''

Arsène Wenger stond 22 jaar aan het roer bij Arsenal. De voormalig manager van the Gunners werd op 1 oktober 1996 aangesteld en heeft sindsdien onder meer drie keer de Premier League gewonnen. De Fransman erkent in gesprek met het Franse RTL dat hij wellicht te lang manager is gebleven van de Londenaren.

“Wat mijn grootste fout in mijn carrière is geweest? Misschien dat ik 22 jaar bij dezelfde club ben gebleven. Ik ben iemand die graag beweegt, maar ik houd ook van een uitdaging. Ik ben lange tijd een gevangene geweest van mijn eigen uitdagingen. Ik heb er spijt van dat ik veel offers heb moeten brengen, want ik heb veel mensen om me heen pijn gedaan en veel mensen verwaarloosd”, aldus Wenger over zijn naasten.

“Diep van binnen is het de geobsedeerde man die uit eigen belang handelt ten koste van zijn geliefden. Vaak krijg ik de vraag of Thierry Henry en Patrick Vieira goede trainers zullen worden. Ik antwoord altijd bevestigend, maar willen zij ook opofferen? Het is een obsessie die dag en nacht door je hoofd spookt. Om drie uur ‘s nachts wakker worden en denken over de spelersselectie, tactiek, formatie...”

Wenger won in 2002 de landstitel en zei daarna dat hij graag ongeslagen kampioen wilde worden. Pas twee jaar later gebeurde dit. “Ik werd neergezet als pretentieus, arrogant, etcetera. We verloren de titel dan ook van Manchester United. In het seizoen 2003/04 vroeg ik de spelers waarom we de titel niet wonnen. Ze zeiden: ‘Het is jouw fout. Je legt te veel druk op ons.'"