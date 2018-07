Amrabat volgt El Ahmadi en wordt multimiljonair in Midden-Oosten

Nordin Amrabat vervolgt zijn loopbaan bij Al-Nassr. De club uit Saudi-Arabië neemt de 31-jarige aanvaller over van Watford, waar hij tot volgend jaar zomer vastlag. Eerst twijfelde Amrabat nog of hij naar het Midden-Oosten wilde trekken, aangezien hij als voorwaarde stelde dat hij graag voor veel publiek wilde spelen bij zijn nieuwe club.

Amrabat speelde in totaal drie seizoenen bij the Hornets, die hem in 2015 overnamen van het Spaanse Málaga. De international van Marokko, die het afgelopen WK veelvuldig in het nieuws was vanwege de perikelen rond zijn hersenschudding, speelde in totaal 44 wedstrijden namens de Engelse club in de Premier League.

De routinier volgt zodoende het voorbeeld van Karim El Ahmadi, die eveneens voor een avontuur in Saudi-Arabië heeft gekozen. De voormalig middenvelder van Feyenoord tekende voor Al-Ittihad. Al-Nassr is de negende club voor Amrabat. Eerder speelde hij voor FC Omniworld, VVV-Venlo, PSV, Kayserispor, Galatasaray, Málaga, Watford en Léganes.

Amrabat heeft voor drie seizoenen getekend en gaat in die periode naar verluidt ruim achtenhalf miljoen euro verdienen. Watford ontvangt een transfersom van zeker drieënhalf, zo meldde Le 360 afgelopen zaterdag. Al-Nassr eindigde vorig seizoen op de derde plaats.