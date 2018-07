Van der Vaart vreest: ‘Ik ben namelijk teleurgesteld in de manier van spelen’

Met de WK-finale tussen Frankrijk en Kroatië afgelopen zondag, die met 4-2 is gewonnen door les Bleus, zit het mondiale eindtoernooi in Rusland erop. Rafael van der Vaart, Hugo Borst en Kenneth Perez, bekende gasten bij Studio Rusland, laten bij de NOS weten dat het afgelopen WK vooral wordt herinnerd door de introductie van de VAR.

Van der Vaart stelt dat er qua voetbal ‘niet veel blijft hangen’ van dit WK. “Het was niet echt een toernooi dat diepe indruk heeft gemaakt. Misschien zullen er bepaalde momenten zijn die ik me dan nog kan herinneren. Zoals dat weergaloze hakje van Kylian Mbappé." Perez en Borst wijzen naar de VAR: “Voor mij is dit het toernooi van het debuut van de videoscheidsrechter, een echte aanwinst”, aldus de Deen.

“De VAR biedt in veel gevallen duidelijkheid, al zullen er altijd discutabele momenten blijven. Zoals bij die handsbal in de finale”, stelt Perez vast. Borst vult aan: “En daarom zullen we ons dit WK dus herinneren als die van de introductie van de VAR: een groot succes, behalve in de finale. Want het is wel ironisch en pijnlijk dat het systeem toen niet thuis gaf."

Perez stelt dat het WK het toernooi was van de omschakeling. “En dat kan heel mooi zijn, want ik heb hele mooie counters gezien. Juist voor topteams is het een geweldig systeem omdat die snelle en balvaardige spelers hebben. We gaan het dus vaker zien de komende tijd." Van der Vaart: "Dat vrees ik ook. Ik ben namelijk teleurgesteld in de manier van spelen van de Fransen, juist met zulke goede spelers had ik er veel meer van verwacht."

Borst is het eens met zijn vakcollega’s en vindt de tendens in het voetbal ook ‘jammer’: “De boodschap is dus dat het compact moet. Alle teams gaan op zoek naar snelle spelers en het systeem van Frankrijk kopiëren. Begrijp me niet verkeerd: een mooie counter is prachtig, maar het knaagt als een team een heel toernooi op die manier speelt, terwijl ik het gevoel heb dat het ook anders had gekund."