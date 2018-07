‘Ik had die Infantino ook lekker in de regen laten staan, met z’n gebral’

Het afgelopen WK heeft Willem van Hanegem niet kunnen bekoren. De oud-international is niet onder de indruk van wat de uiteindelijke wereldkampioen Frankrijk heeft laten zien. Volgens de Kromme is het publiek nauwelijks vermaakt en is hij er geen voorstander voor dat er in de toekomst mogelijk nog meer ploegen mogen deelnemen. “Stromende regen na de finale. De Fransen moesten hun feestje vieren met een nat pak. Misschien was dat wel alleszeggend. En die vreselijke Gianni Infantino, de grote baas van de FIFA, stond ook in de regen, want de eerste paraplu was voor Vladimir Poetin”, schrijft hij in zijn column voor het Algemeen Dagblad.

“Het was misschien moeilijk kiezen voor de organisatie voor wie die paraplu was, maar ik had die Infantino ook lekker in de regen laten staan. Met z'n gebral over het beste WK ooit en zijn regen aan complimenten. En dat langdurige knuffelen van spelers die daar helemaal niet op zitten te wachten”, aldus Van Hanegem, die beaamt dat het misschien wel goed georganiseerd was in Rusland, maar het voetballend niet om over naar huis te schrijven was. “Als het beste land zoals Frankrijk al niet meer vooruit wil voetballen, dan vrees ik het ergste voor de kijkers.”

Frankrijk won de finale met 4-2, maar het was Kroatië dat volgens Van Hanegem de harten van de fans heeft gestolen. “De Kroaten staan met lege handen, maar de mensen zijn niet gek. Zij hebben de meeste indruk gemaakt, met Luka Modric voorop. Ook in de finale”, schrijft hij. “Modric verdiende de prijs van de beste speler van het toernooi. Het is veelzeggend dat die speler niet uit het team van de wereldkampioen is gekomen.”

Van Hanegem benadrukt dat de Fransen volgens hem ‘mazzel’ hadden in de finale. “De openingstreffer viel uit een vrije trap waar Antoine Griezmann de boel belazerde, een pure schwalbe. Die strafschop waaruit het 2-1 wordt, was gewoon een lachertje. Als de regel echt zo duidelijk is, dan had die arbiter Pitana het vast niet vijf keer moeten terugkijken. En die hele kamer vol videoreferees wist het ook niet, kreeg ik het idee. Voortaan moet je dus met je handen op je rug omhoog springen, dan maak je geen hands. Probeer het eens een keer, zou ik zeggen”, aldus Van Hanegem. “Dit WK zou ik geen voldoende willen geven. Maar ik blijf een voetballiefhebber. Alleen verheug je jezelf vaak op iets wat er in de praktijk helaas niet uit komt.”