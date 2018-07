‘Hij is de jongen die de kroon zal overnemen van Ronaldo en Messi’

Kylian Mbappé was zondagavond andermaal belangrijk voor Frankrijk. De aanvaller scoorde de 4-1 tegen Kroatië en besliste de finale van het WK daarmee voortijdig. Rio Ferdinand genoot van Mbappé, die werd verkozen tot talent van het toernooi.

De voormalig verdediger van onder meer Manchester United hoopt stiekem dat zijn ex-werkgever een poging gaat wagen om de negentienjarige Mbappé vast te leggen: “Hij is die jongen die de kroon zal overnemen van Cristiano Ronaldo en Lionel Messi. Hij is de jongen die binnen een paar jaar op het podium van de Ballon d’Or zal zijn. Makkelijk.”

“Ik hoop dat mijn oude club achter hem aan gaat! Hij heeft in ieder geval die connectie met Paul Pogba”, aldus Ferdinand in de studio van de BBC. Mbappé speelde dit seizoen op huurbasis voor Paris Saint-Germain, maar moest vanwege een clausule vervolgens definitief worden overgenomen van AS Monaco.

PSG betaalde 180 miljoen euro voor de inmiddels 22-voudig international en legde hem tot de zomer van 2022 vast. Voorzitter Nasser Al-Khelaïfi zal er niet happig om zijn om Mbappé te verkopen, maar onder meer Real Madrid en Barcelona zouden interesse hebben.