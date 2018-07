Mourinho kritisch op keuze voor Man City-speler: ‘Een te slecht WK gespeeld’

Engeland verloor zaterdag met 2-0 van België, waardoor de formatie van bondscoach Gareth Southgate met lege handen huiswaarts keert. Raheem Sterling kreeg tegen de Rode Duivels wederom een basisplek van Southgate en dat vindt José Mourinho vreemd. De manager van Manchester United claimt dat anderen de kans hadden moeten krijgen.

De aanvaller van Manchester City kreeg tijdens het WK zes keer een basisplaats, maar wist geen enkele keer te scoren. “Hij heeft een te slecht WK gespeeld om deze wedstrijden gekozen te worden ten koste van Jamie Vardy, Danny Welbeck en Marcus Rashford, spelers met waarschijnlijk een betere conditie, zowel in fysiek als psychologisch opzicht”, aldus Mourinho als analist bij RT.

De Portugees is ook kritisch op het feit dat Southgate zaterdag Jack Butland of Nick Pope niet de kans gunde in plaats van Jordan Pickford, die al het hele WK onder de lat staat. “Een tweede doelman weet dat, als hij niet eens het derde duel in de groepsfase speelt, hij ook niet in de vierde of vijfde wedstrijd gaat spelen. Het is best wel frustrerend voor zowel Butland als Pope.”

Pickford maakte bij tijd en wijle indruk op het WK. De doelman van Everton stond in het derde WK-duel tegen België dus ook onder de lat. Volgens critici was het eerste duel met de Rode Duivels het slechtste optreden van de Engelsman. Pickford kon een schot van Adnan Januzaj niet keren, waardoor Engeland in het volgens velen gunstigere speelschema terechtkwam.