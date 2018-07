Lineker: ‘Met hem in de ploeg had Frankrijk de EK-finale niet verloren’

N’Golo Kanté is bezig aan een sterk WK met de nationale ploeg van Frankrijk en volgens Gary Lineker is de verdedigende middenvelder de beste speler van het toernooi. De 27-jarige Frans international heeft volgens de oud-speler van onder meer Barcelona al meerdere keren het verschil gemaakt in Rusland en zal dat zondag ook in de finale tegen Kroatië weer doen.

Naar verwachting kiest bondscoach Didier Deschamps weer voor Kanté en Paul Pogba in het hart van het middenveld. Lineker denkt dat Kanté erin zal slagen om de Kroatische sterspeler Luka Modric uit de wedstrijd te spelen. “Tot nu toe is N’Golo wat mij betreft de beste speler van het WK”, wordt Lineker geciteerd door L'Équipe.

“Hij is niet de speler over wie veel gesproken wordt of die wordt neergezet als ster. Maar met Kanté speelt Frankrijk met twaalf man”, vervolgt Lineker. “Hij telt alleen al voor twee middenvelders, hij is overal te vinden. Het is een gigantisch voordeel om een speler als Kanté in je ploeg te hebben. Hij is een van de sleutelspelers van Frankrijk en een van de redenen waarom zij de grote favoriet zijn voor de finale.”

De ex-speler van Leicester City heeft veel indruk gemaakt op Linker. “Ik ben een grote fan”, klinkt het. “Op zijn positie is hij de beste speler die ik ooit gezien heb. Hij weet het spel altijd zo ontzettend goed te lezen. Hij onderschept onmogelijke ballen. Hij is een echte dief. Zou Pogba hetzelfde zijn zonder N’Golo aan zijn zijde? Zouden Samuel Umtiti en Raphael Varane niet dezelfde zekerheid uitstralen zonder N’Golo voor hen?”

Twee jaar geleden ging het voor Frankrijk mis in de EK-finale tegen Portugal. Kanté zat toen op de bank. “Ik vraag mezelf altijd af waarom Deschamps Kanté niet opstelde in de EK-finale. Dat is tot nu toe zijn grootste fout geweest als trainer. Met Kanté in de ploeg had Frankrijk de finale niet verloren.”