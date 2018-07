‘Ik denk niet dat een trainer iemand met mijn kwaliteiten op de bank zet’

Thibaut Courtois kan zich na de laatste wedstrijd van België op het WK, zaterdag tegen Engeland, gaan beraden over zijn sportieve toekomst. De doelman heeft nog maar een éénjarig contract bij Chelsea, waardoor een vertrek deze zomer lonkt. Courtois wordt al geruime tijd in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid, maar de doelman zegt zijn opties open te houden.

Courtois onderhandelt al maandenlang met Chelsea over een verlenging van zijn momenteel nog tot medio 2019 doorlopende contract. "Ik ga er niet te veel over uitweiden. Maar er zijn contacten, dat weet ik", wordt de 26-jarige Belg na afloop van de met 2-0 gewonnen troostfinale geciteerd door Voetbal Krant. "Ik ga morgenavond of maandag eens naar mijn manager bellen om te zien hoe het zit."

Courtois geeft toe dat hij baalt van de onzekerheid over zijn toekomst. De keeper staat sinds 2011 onder contract bij Chelsea, dat hem eerst drie seizoenen verhuurde aan Atlético Madrid. "Ik mag ervan uitgaan dat niemand graag heeft dat ik nog één jaar contract te gaan heb. En ik denk niet dat een trainer iemand met mijn kwaliteiten op de bank wil zetten. Alles ligt open. Ik zit in een luxepositie. Ik kan niet ontkennen dat het een mooie zomer kan worden na dit WK."

"Of ik met Eden (Hazard, red.) meega naar Real Madrid? Ik ga nergens heen zonder Eden en Eden gaat nergens heen zonder mij", vervolgt Courtois lachend. "We blijven bij elkaar. We zullen wel zien. In Spanje heb ik het voordeel dat mijn kinderen er wonen, maar er zijn nog andere factoren."