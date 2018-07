West Ham United betaalt maximaal 47,5 miljoen voor Braziliaan

West Ham United blijft bijzonder actief op de zomerse transfermarkt. De Londense club maakt zondagochtend via de officiële kanalen melding van de komst van Felipe Anderson. De Braziliaanse middenvelder wordt overgenomen van Lazio en kost the Hammers naar verluidt maximaal 47,5 miljoen euro. Daarmee is Anderson in één klap de duurste aankoop uit de clubhistorie van West Ham United.

De club van manager Manuel Pellegrini maakt volgens onder meer Sky Sports een vast bedrag van veertig miljoen euro over naar Rome voor de diensten van de 25-jarige middenvelder. Middels allerlei bonusconstructies kan de totale transfersom uiteindelijk met nog zevenenhalf miljoen euro oplopen. Anderson heeft een meerderjarig contract ondertekend in het Olympisch Stadion en is alweer de zevende zomeraanwinst van West Ham United.

Eerder versterkte de club zich immers al met Andriy Yarmolenko (20 miljoen euro), Jack Wilshere (transfervrij), Ryan Fredericks (transfervrij), Lukasz Fabianski (8 miljoen euro), Fabian Balbuena (vier miljoen euro) en Issa Diop (25 miljoen). West Ham United eindigde vorig seizoen op een teleurstellende dertiende plaats in de Premier League en hoopt met onder anderen Anderson in de gelederen de jacht op het linkerrijtje te openen.

De creatieve middenvelder was de afgelopen voetbaljaargang een van de blikvangers bij Lazio: in 31 officiële wedstrijden was hij goed voor 7 doelpunten en 9 assists. In totaal kwam Anderson in vijf seizoenen tot 33 treffers en 40 assists in 174 duels voor i Biancocelesti. Mocht West Ham United uiteindelijk daadwerkelijk 47,5 miljoen euro betalen voor de enkelvoudig Braziliaans international, dan is hij daarmee tevens de duurste uitgaande transfer van Lazio ooit. Die eer komt nu nog toe aan Christian Vieri, die in 1999 voor 46,5 miljoen overstapte naar Internazionale.

"Ik voel me heel gelukkig met deze transfer", vertelt de recordaankoop op de website van zijn nieuwe werkgever. "West Ham is een traditierijke club. Grote spelers zoals Bobby Moore, Carlos Tévez en Paolo Di Canio hebben hier in het verleden gespeeld. Zij golden hier als idolen. Ik zet hoog in, dus wie weet: misschien kan ik hun niveau bereiken en ook uitgroeien tot een legende. Het is al een droom die werkelijkheid wordt om hier te zijn. Ik wil eigenaar David Sullivan bedanken, omdat hij veel moeite heeft gedaan om mij binnen te halen. Ik weet hoe moeilijk het was."