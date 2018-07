Ten Hag rekent op Ziyech: ‘Of dat zelfverzekerd klinkt? Ja’

Erik ten Hag gaat ervan uit dat hij op 25 juli over Hakim Ziyech kan beschikken, als Ajax het in de tweede voorronde van de Champions League opneemt tegen Sturm Graz. De Marokkaans international gaf bij de clubleiding vorig seizoen al aan dat hij wil vertrekken, maar van een transfer is het nog altijd niet gekomen.

Het contract van Ziyech bij Ajax loopt nog vier jaar door en dus meldde hij zich na het WK gewoon weer bij zijn werkgever ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. Vrijdagavond speelde hij in de eerste helft tegen Anderlecht nog mee. Ten Hag neemt de middenvelder zaterdag mee op trainingskamp naar Engeland en verwacht over anderhalve week over hem te kunnen beschikken. “Ik ga ervan uit dat Ziyech er is, ook al is er tot 31 augustus van alles mogelijk. Of dat zelfverzekerd klinkt? Ja”, aldus Ten Hag vrijdag na de met 1-3 verloren oefenwedstrijd tegen Anderlecht in gesprek met Ajax Life.

Eerder leek Ziyech op weg naar AS Roma. Volgens De Telegraaf bereikte hij zelfs al een akkoord met de Romeinen. Onlangs gaf technisch directeur Monchi nog aan Ziyech een goede speler te vinden, maar dat er bij Roma al veel spelers zijn in dezelfde rol. De aanvallende middenvelder werd ook gelinkt aan Olympique Lyon, waar hij gezien zou worden als de opvolger van Nabil Fekir. Laatstgenoemde leek op zijn beurt op weg naar Liverpool, maar die deal vond geen doorgang.

Aankoop Dusan Tadic geniet momenteel nog van zijn vakantie en sluit pas later aan bij de selectie van Ten Hag. Het is onzeker of de Servisch international tegen Sturm Graz vanuit de basis kan starten. “Of Tadic in de basis begint, hangt ook van meerdere dingen af. Hoe ontwikkelt het elftal zich? Er zijn nog wat spelers die kampen met blessures of bij wie de conditie nog niet top is vanwege pijntjes,” aldus Ten Hag.