‘Hij is de enige die vanuit fysiek oogpunt gelijk is aan Cristiano Ronaldo’

Luciano Spalletti heeft bij Internazionale de beschikking over Marcelo Brozovic en Ivan Perisic, die zondag in het shirt van Kroatië de WK-finale spelen tegen Frankrijk. Voor de trainer van i Nerazzurri is het antwoord op de vraag wie hij wereldkampioen wil zien worden dan ook duidelijk: “Ik zal Kroatië steunen in de finale, zonder twijfel”, vertelde hij vrijdag tijdens een persconferentie aan het verzamelde journaille.

“Brozovic dicteerde de prestatie van zijn elftal tegen Engeland. Ze hebben zelfs iemand als Luka Modric wat opgeschoven om hem te laten spelen, dat zegt veel over zijn waarde. Bij hem is de bal altijd in beweging. Hij laat de bal het werk doen en heeft zoveel kwaliteit”, ging Spalletti, die ook hoog opgeeft over aanvaller Perisic, verder.

“Hij is de enige die vanuit fysiek oogpunt kan worden vergeleken met Cristiano Ronaldo. Hij is snel, sterk en kan nog meer doelpunten maken, zelfs met zijn hoofd. Ze hebben de aandacht getrokken op het WK en dat zullen ze ook door proberen te trekken bij Inter. Ze voelen zich hier op hun plek en willen hier presteren”, was de trainer duidelijk over de aan Manchester United gelinkte Perisic.

Door de overstap van Ronaldo naar Juventus krijgt Spalletti volgend seizoen te maken met de Portugese superster. Hij denkt echter dat zijn komst alleen maar goed is voor de Serie A: “Het zal onze competitie kracht en aanzien geven. Onze competitie was ooit de sterkste van de wereld en als je ervoor ging, hoopte je niet dat je tegenstander erop achteruit zou gaan. In plaats daarvan wilde je tegen het beste van het beste spelen. Zijn komst vormt een grote uitdaging en dat is goed voor ons spel. Niemand kan ons echter minderwaardig laten voelen zonder dat we het daar zelf mee eens zijn.”