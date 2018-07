Cocu: ‘Het is lopende, maar ik hoop dat het snel rondkomt’

Ferdi Kadioglu is in Istanbul geland en staat volgens verschillende Turkse media op het punt om een transfer naar Fenerbahçe af te ronden. Phillip Cocu staat sinds kort aan het roer bij Fener en noemt de achttienjarige aanvallende middenvelder ‘een speler voor de toekomst’. In gesprek met De Telegraaf houdt de oefenmeester nog wel een slag om de arm.

“Het is lopende, maar ik hoop dat het snel rondkomt. Fenerbahçe is door zaken uit het verleden nog gebonden aan de Financial Fair Play-regels van de FIFA, maar we kijken om ons heen om de ploeg te versterken”, zegt Cocu na afloop van het met 2-1 verloren oefenduel met Lausanne Sport. Verschillende Turkse media publiceerden foto’s van Kadioglu op het vliegveld van Istanbul, waar hij vrijdagavond arriveerde.

“Daarbij kijken we ook naar spelers die niet alleen voor de korte termijn interessant zijn, maar ook voor de toekomst. Dit is daar een voorbeeld van”, vervolgt de nieuwe oefenmeester van Fenerbahçe. Eerder nam de club al Berke Özer en Baris Alici over van Altinordu. De transfer van Kadioglu moet in de komende dagen afgerond worden.

Fenerbahçe bereidt zich momenteel voor op de voorronde van de Champions League, waarin men Ajax zou kunnen treffen. “Dat zou zeker kunnen”, aldus Cocu, die met Fenerbahçe komende tijd nog oefent tegen onder meer Fulham en Feyenoord. “We moeten er voor zorgen dat we er dan staan.”