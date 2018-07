De Jong zoekt verschillen: ‘Cocu was misschien wat rustiger op het veld’

PSV nam deze zomer afscheid van trainer Phillip Cocu, die besloot om Eindhoven te verlaten voor een avontuur bij het Turkse Fenerbahçe. Hij werd opgevolgd door Mark van Bommel, die afgelopen seizoen de Onder-19 van de Eindhovenaren onder zijn hoede had. Luuk de Jong merkt kleine verschillen tussen beide trainers.

“Bij Cocu ging het ook al veel over discipline. Iedereen is anders, deze trainer brengt het op zijn eigen manier over. Achter elke trainingsvorm zit een gedachte met het oog op wedstrijden. Vorig seizoen speelden we vaak vanuit een compacte organisatie. Het wordt voor tegenstanders dan heel moeilijk om te scoren. Dat wil Van Bommel ook”, zegt De Jong in gesprek met De Telegraaf. Hij stelt dat er veel gevraagd wordt van de spelers van PSV.

“Dat we ook veel loopacties in de diepte maken en ruimtes creëren voor elkaar. En als we de bal verliezen direct weer omschakelen. Dat kost veel kracht”, vervolgt de 27-jarige spits van de Eindhovenaren. “Voor mij is het een logische gedachte, zo denk ik ook over voetbal. Onder Cocu was dat niet heel anders. Die was misschien wat rustiger op het veld, maar in de kleedkamer zei hij ook heel duidelijk wat hij eiste.”

PSV belegde een trainingskamp in het Zwitserse Verbier, waar volgens De Jong hard getraind wordt. “Tijdens een omschakelpartij hebben we die ochtend bijna net zoveel gelopen als in een wedstrijd. Zo'n trainingskamp is altijd wel pittig. Ik denk dat we nu iets meer trainingsvormen hebben met de bal. Dat vind ik altijd wel fijn. Alle oefeningen hebben een wedstrijdelement, met een winnaar en een verliezer”, concludeert De Jong. PSV oefende afgelopen zaterdag tegen Anderlecht (5-3 nederlaag) en speelt komende zaterdag tegen het Zwitserse Xamax Nauchâtel.