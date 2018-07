‘Ik dacht niet dat hij de beste spits van de wereld zou worden, wat hij wel is’

Harry Redknapp maakte Harry Kane op jonge leeftijd mee bij Tottenham Hotspur en was zodoende al vroeg getuige van de kwaliteiten van de spits. De 71-jarige oud-trainer van verder onder meer AFC Bournemouth, West Ham United, Southampton en Queens Park Rangers moet nu echter toegeven dat hij niet verwacht had dat Kane de speler zou worden die hij nu is. De Engelsman was op het WK tot nu toe goed voor zes doelpunten en speelt woensdagavond met the Three Lions de halve finale tegen Kroatië.

“Ik dacht niet dat hij de beste spits van de wereld zou worden, wat hij nu wel is. De beste aanvalsleider van de wereld. Ik zie niemand, die ook een pure spits is, die beter is dan hij”, begint Redknapp tegenover Sky Sports. “Ik heb wel altijd gedacht dat hij een goede speler zou worden, een Premier League-speler. Hij had een geweldige instelling. Maar om dan te bereiken wat hij nu voor elkaar heeft gekregen, toen ik wegging bij Tottenham had ik dat nooit verwacht.”

“Hij is gewoonweg geweldig geweest en zijn zelfvertrouwen is alleen maar gegroeid. Hij gelooft in zichzelf en hij is een geweldige gozer. Wat hij tot nu toe heeft bereikt is geweldig. Hij traint op de juiste manier, hij werkt hard. Hij is een modelprof. Je zal nooit iets slechts over hem lezen. Hij leeft zijn leven, is bij zijn familie, speelt een beetje golf. Hij gaat niet de hele nacht op stap. Hij is echt een goede jongen.”

Engeland is de afgelopen weken in de ban van het WK, waarbij de slogan football’s coming home vaak gebezigd wordt. Redknapp denkt dat dit daadwerkelijk weleens het geval kan zijn: “We hebben alle kansen. Ik denk dat we de finale gaan bereiken en dan is alles mogelijk. Het wordt fifty-fifty. Het wordt moeilijk tegen Kroatië, maar ik denk dat we het gaan halen. Als er een verlenging komt, denk ik dat wij sterker zijn. Zij hebben al wat verlengingen gespeeld, wij zullen frisser zijn. En onze selectie is wat sterker, wij kunnen wissels inbrengen die beter zijn dan die van hen.”