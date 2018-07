Willem II slaat toe: ‘Kwaliteit van spelers uit Australië en Nieuw-Zeeland'

Willem II heeft zich versterkt met James McGarry, zo melden de Tilburgers woensdagmiddag via de officiële kanalen. De twintigjarige linksback uit Nieuw-Zeeland traint sinds zaterdag al bij Willem II mee. De verdediger tekent een contract voor twee seizoenen. Daarnaast heeft de club een optie om het contract met twee seizoenen te verlengen.

McGarry, die ook een Iers paspoort heeft, komt transfervrij over van Wellington Phoenix, een Australische club die uitkomt in de A-league en waar McGarry sinds 2014 speelde. In 2016 heeft hij de eerste helft van het seizoen voor Wellingon United gespeeld, waarna hij weer terug keerde naar Wellington Phoenix. Daarnaast kwam hij uit voor de nationale elftallen Nieuw-Zeeland Onder-17 en Onder-20.

“Ik heb zin om aan de competitie te beginnen”, vertelt McGarry op de clubsite van zijn nieuwe werkgever. “De sfeer op de club voelt goed, er hangt een goede cultuur en iedereen kan goed met elkaar opschieten. De gesprekken met de trainers waren positief en hun opvatting over het spel past bij me.”

Technisch directeur Joris Mathijsen is blij met de komst van de jonge verdediger. “We zijn erg blij met de komst van James. Het is een talentvolle jongen met een goede mentaliteit. Dit is een kwaliteit van spelers uit Australië en Nieuw-Zeeland. We zijn blij dat hij voor ons kiest om zich verder te ontwikkelen in Europa”, aldus de sportbestuurder.