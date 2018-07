‘Ze hebben de beste speler gekocht. We wachten nu op Messi…’

Juventus heeft niet zelf het initiatief genomen om Cristiano Ronaldo te contracteren. Zaakwaarnemer Jorge Mendes onderhandelde met de club uit Turijn over João Cancelo en legde toen de optie op tafel om ook Cristiano Ronaldo naar la Vecchia Signora te brengen. Algemeen directeur Giuseppe Marotta reageerde blij verrast.

“Ik ben blij, erg blij”, aldus Marotta in een interview met de Corriere della Serra. “Het was Ronaldo die er als eerste in geloofde en er als eerste een aanzet toe deed. Hij heeft voor Juventus gekozen en toen wij begrepen dat we deze mogelijkheid konden verzilveren, gingen de aandeelhouders van de club akkoord met de transfer.”

“Ik moet benadrukken dat het geweldig teamwork is geweest. Het begon allemaal toen we begonnen te onderhandelen over João Cancelo, die dezelfde zaakwaarnemer als Ronaldo heeft”, aldus Marotta, die Ronaldo een vierjarig contract heeft laten ondertekenen. Ciro Ferrara, voormalig trainer van Juventus, spreekt in een interview met Corriere di Torino van een ‘buitengewone aankoop’: “In alle opzichten.”

“Het klopt dat hij de jongste niet meer is, maar hij let goed op ieder detail en traint constant. Met deze coup is het duidelijk dat het ‘t hoofddoel van Juventus is om de Champions League te winnen, want ze hebben de beste speler gekocht. Dit is iets heel speciaals voor het gehele Italiaanse voetbal. Nu wachten we op Lionel Messi…”, knipoogt Ferrara, die als verdediger elf jaar voor Juventus voetbalde.