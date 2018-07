‘PSV denkt naast Rodríguez nog altijd aan tweede Panamese WK-ganger’

PSV werd afgelopen weekend voor het eerst in verband gebracht met José Luis Rodríguez, buitenspeler van AA Gent en Panama, en de aanvaller lijkt niet de enige speler van de WK-debutant die zich in de kijker heeft gespeeld in Eindhoven. De Panamese krant El Siglo meldt namelijk dat ook Michael Amir Murillo in beeld zou zijn bij de regerend landskampioen van Nederland.

Rechtsback Murillo staat momenteel onder contract bij het Amerikaanse New York Red Bulls, waar hij, een verhuurbeurt door San Francisco FC meegerekend, sinds februari vorig jaar actief is. El Siglo beroept zich op een bron rondom de Amerikaanse club, die aangeeft dat PSV een van de geïnteresseerde clubs uit Europa is. Dit is overigens niet de eerste keer dat de verdediger in verband wordt gebracht met een transfer naar de Brabanders, aangezien hij in maart van dit jaar ook al werd genoemd bij de club van trainer Mark van Bommel.

“Een grote club uit Europa wil hem hebben. Er wordt onderhandeld en hij is het dichtst bij een transfer. Alles kan binnen een paar dagen worden geregeld”, wordt de bron geciteerd. Hoewel PSV een van de belangstellenden zou zijn, hebben de Red Bulls nog geen aanbieding uit Eindhoven binnengekregen. Een bod van een andere Europese club is vooralsnog afgewezen.

De New Yorkse club lijkt een flinke winst te gaan willen maken op de verdediger: “Murillo werd voor minder dan een half miljoen gekocht van San Francisco en is nu meer dan 2,5 miljoen euro waard. Daarom hebben de Red Bulls verder onderhandeld. Maar hij is zeer gewild in Europa”, sluit de bron af. De 22-jarige Murillo heeft tot nu 35 officiële wedstrijden gespeeld voor zijn club, waarin hij drie keer scoorde en twee assists leverde. Ook speelde hij 24 interlands voor Panama, waarin hij goed was voor twee goals.