Agent van Asensio schept duidelijkheid: ‘Geen twijfels over zijn toekomst’

Marco Asensio wordt de afgelopen weken in verband gebracht met een overstap naar Liverpool. De Engelse topclub zou in de 22-jarige aanvallende middenvelder een welkome versterking zien en heeft naar verluidt een bod van 180 miljoen euro neergelegd bij Real Madrid. Horacio Gaggioli, zaakwaarnemer van Asensio, verzekert echter dat zijn cliënt bij de Koninklijke actief blijft.

"Geen twijfels over zijn toekomst. Hij zal Real niet verlaten", wordt de belangenbehartiger geciteerd door Calciomercato. "Hij verbetert zich continu en ik ben van mening dat volgend seizoen erg belangrijk voor hem gaat zijn. Hij zal in Madrid blijven." Asensio was de afgelopen tijd actief op het WK en de Spaans international had de geruchten omtrent zijn toekomst meegekregen.

"Het is iets dat nu naar voren is gekomen, maar voor mij is het nu ook weer weg. Ik ben erg gefocust op dit WK. Als het WK voorbij is, zal er over dit soort dingen gesproken worden, maar ik ben nu gefocust op het spelen van een geweldig WK met het nationale team", zei Asensio, die nog tot medio 2023 vastligt in de Spaanse hoofdstad, eind juni op een persconferentie.

Volgens diverse Spaanse media zou Julen Lopetegui, de nieuwe trainer van Real, een vertrek van Asensio helemaal niet zien zitten. De voormalig bondscoach van Spanje zou veel potentie zien in de spelmaker, die mogelijk een grotere rol krijgt als Cristiano Ronaldo vertrekt. De Portugese sterspeler gaat naar verluidt verkassen naar Juventus, waardoor Asensio nog meer kansen zou krijgen om zich verder te ontwikkelen.