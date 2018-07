Buffon groots onthaald: ‘Ik zal bewijzen dat ik tot de besten behoor’

Gianluigi Buffon is op grootse wijze onthaald door de supporters van Paris Saint-Germain. De Franse topclub maakte vorige week al melding van de komst van de veertigjarige doelman en heeft hem maandag officieel gepresenteerd.

Buffon heeft voor één seizoen getekend, met een optie voor nog een jaar. "Ik ben hiernaartoe gekomen omdat ik het gevoel heb dat ik nog steeds belangrijk kan zijn. Ik wil bewijzen dat ik nog altijd een geweldige doelman ben en ga dat ook doen", steekt de Italiaan van wal. "Tot vorig jaar speelde ik ook nog voor de nationale ploeg, dus ik heb bewezen nog steeds in vorm te zijn."

"Zolang ik me goed voel, zal ik door blijven spelen en bewijzen dat ik tot de besten behoor. Zodra ik het gevoel heb dat dat niet meer het geval is, zal ik de eerste zijn om toe te geven dat het tijd is om een stapje terug te doen. Maar ik houd van uitdagingen, ik wil mezelf blijven uitdagen", vervolgt Buffon. De ex-doelman van Parma en Juventus heeft inmiddels al kennisgemaakt met zijn nieuwe teamgenoten. "De eerste training was lastig, doordat er zoveel verschillende talen werden gesproken. Desalniettemin ben ik blij."

Buffon werd met vuurwerk en gezang onthaald door de supporters van PSG. "Ik zal de komende twee maanden als persoon groeien. Ik heb nieuwe vrienden en beland in een nieuwe cultuur. Ik zal een betere persoon en voetballer worden", besluit hij.