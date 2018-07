‘Enano’ bevestigt transfer naar Arsenal: ‘Dit kan ik niet laten liggen’

Lucas Torreira staat voor een transfer naar Arsenal. De overgang hing al even in de lucht, maar nu bevestigt de middenvelder van Sampdoria dat hij naar Londen zal vliegen om zich medisch te laten keuren bij the Gunners van Unai Emery.

Torreira vertrok na de uitschakeling op het WK naar Engeland. “Ik had het leuk gevonden om met mijn ploeggenoten terug te vliegen naar Uruguay, maar dit is zo’n grote kans die ik niet kon laten liggen. Het is vergelijkbaar met toen ik Uruguay op jonge leeftijd kon verlaten om in Italië te gaan voetballen. Ik wist dat dat de kans van mijn leven was om mijzelf als persoon te ontwikkelen en om mijn familie te helpen.”

“Ik heb gezien welke opofferingen mijn vader heeft doorstaan... En ik was nu wéér lang weg van huis en kon niet eens een kopje koffie drinken met mijn moeder. Maar ik zal spoedig terugkeren naar Uruguay om iedereen te begroeten”, aldus de 22-jarige Torreira, die nu nog tot medio 2022 vastligt bij Sampdoria en die club een transfersom van dertig miljoen euro zal opleveren.

Enano werd in maart 2015 door Pescara naar Europa gehaald en stapte enkele maanden later over naar Sampdoria, dat hem op huurbasis weer bij Pescara stalde. De afgelopen twee seizoenen kwam Torreira tot 74 wedstrijden voor Sampdoria, waarin hij goed was voor vier doelpunten en vier assists. Namens Uruguay speelde hij op het WK vijf duels, waarvan de laatste drie als basisspeler.