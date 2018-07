Hierro houdt ondanks doorlopend contract eer aan zichzelf na mislukt WK

Fernando Hierro keert niet meer terug bij de Spaanse voetbalbond, zo laat de RFEF zondagmiddag weten via de officiële kanalen. De oud-verdediger van onder meer Real Madrid verliet vlak voor het begin van het WK zijn positie van technisch directeur om het stokje over te nemen van de ontslagen bondscoach Julen Lopetegui en heeft er nu voor gekozen om de eer aan zichzelf te houden.

Lopetegui werd een paar dagen voor de start van het mondiale eindtoernooi aangesteld als de nieuwe trainer van de Koninklijke, waarna bondsvoorzitter Luis Rubiales de oefenmeester een gebrek aan loyaliteit verweet en hem op straat zette. Technisch directeur Hierro nam vervolgens plaats in de dug-out en kon niet voorkomen dat La Furia Roja in de achtste finales na het nemen van strafschoppen strandde tegen gastland Rusland.

Hierro zou na het WK normaalgesproken weer terugkeren in zijn rol van bestuurder en beschikte nog over een tot 2020 doorlopend contract bij de RFEF. Door het besluit van de icoon van Real komt er nu echter een einde aan een dienstverband dat liep sinds november van het afgelopen jaar. Hierro was in een eerder stadium, tussen 2007 en 2011, ook al technisch directeur en maakte toen de winst van een EK en een WK mee onder de bondscoaches Luis Aragonés en Vicente del Bosque.

Spanje zal het in zijn zoektocht naar een nieuwe permanente bondscoach dus moeten zien te stellen zonder Hierro, die op zoek gaat naar nieuwe professionele uitdagingen. In de afgelopen weken passeerden onder meer de namen van Quique Sánchez Flores, Luis Enrique, Xavi, Rafael Benítez, Aitor Karanka, Roberto Martínez en Marcelino de revue als potentiële opvolgers van Lopetegui.