‘Cocu wordt bij Fenerbahçe mogelijk herenigd met Wijnaldum’

Fenerbahçe leek zich te gaan versterken met Jack Wilshere, maar de 26-jarige middenvelder lijkt een dienstverband bij West Ham United te verkiezen boven een avontuur in Turkije. In de zoektocht naar een alternatief voor de Engelsman heeft de club van trainer Phillip Cocu volgens Fanatik en CNN Türk drie namen in gedachten: Georginio Wijnaldum, André Gomes en Axel Witsel.

Door de komst van Naby Keïta en Fabinho is Wijnaldum naar verluidt gezakt in de pikorde bij Liverpool. Om die reden zouden the Reds eventueel niet onwelwillend staan tegenover een vertrek van de 27-jarige middenvelder, al is het niet aannemelijk dat hij kiest voor vertrek naar Istanbul. Wijnaldum is in ieder geval geen onbekende voor Cocu, aangezien het duo eerder samenwerkte bij PSV.

In 2015 verruilde Wijnaldum PSV voor Newcastle United, dat twintig miljoen euro overmaakte naar PSV. Na één seizoen bij the Magpies haalde Liverpool hem voor 27,5 miljoen weg uit Newcastle. In twee seizoenen kwam Wijnaldum tot 92 wedstrijden voor the Reds, waarin hij 8 keer scoorde en 15 assists afleverde. Overigens is de Oranje-international niet de enige kandidaat om het middenveld van Fenerbahçe te versterken.

Ook Gomes en Witsel zouden in beeld zijn bij de Turkse topclub. Gomes mag bij Barcelona vertrekken en Fenerbahçe zou hem op huurbasis over willen nemen van de Catalanen, al zijn verschillende Engelse clubs ook geïnteresseerd in de Portugees. Witsel speelt momenteel voor het Chinese Tianjin Quanjian en zou dus fors in moeten leveren als hij kiest voor een transfer naar Fenerbahçe.