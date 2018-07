Bommelding Abe Lenstra Stadion was uit de hand gelopen grap

Woensdagochtend werden het Abe Lenstra Stadion van sc Heerenveen en de daaromheen liggende gebouwen afgesloten en doorzocht door de politie nadat de club via een telefonisch bericht een bommelding had ontvangen. Een paar dagen later is gebleken dat er van echte dreiging geen sprake is geweest, aangezien het ging om een uit de hand gelopen groep van een aantal minderjarige jongens.

De club laat zaterdagochtend via een persbericht namelijk weten dat de politie drie jongens uit het zuiden van het land heeft gearresteerd vanwege het doen van de bommelding. De politie kwam het drietal op het spoor na een uitgebreid telecomonderzoek, zo laat de club weten: “Een medewerker kreeg te horen dat de volgende dag een bom in het stadion zou ontploffen. Na het telefoontje werd direct contact gezocht met de politie. Er werd vervolgens een onderzoek gestart om de beller te achterhalen. Ondertussen werden veiligheidsmaatregelen genomen”, schrijft de club.

De politie startte meteen een onderzoek om de herkomst van het telefoongesprek te achterhalen: “Uiteindelijk kreeg het onderzoeksteam zicht op een groepje jongens uit het zuiden van het land. Drie van hen bleken daadwerkelijk betrokken te zijn geweest bij het telefoontje richting sc Heerenveen. Het trio werd, dankzij goede samenwerking met de politie in het zuiden van het land, aangehouden.”

Na verhoor is volgens de politie gebleken dat het om een uit de hand gelopen grap ging. Heerenveen geeft aan dat er proces-verbaal is opgemaakt tegen de drie jongens. Het Openbaar Ministerie zal nu bepalen welke volgende stappen er worden ondernomen. Algemeen directeur Luuc Eisenga is tevreden dat de zaak snel afgehandeld is: “We zijn blij dat de politie erin geslaagd is snel te achterhalen wie er achter de bommelding zit. De veiligheid van onze medewerkers en onze bezoekers staat altijd voorop. We gaan ons nog beraden op het verhalen van de schade.”