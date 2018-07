‘Zlatan, als Zweden wint, neem ik jou persoonlijk mee naar Ikea in Zweden’

Zlatan Ibrahimovic en David Beckham kijken zaterdag met meer dan gemiddelde interesse naar de kwartfinale tussen Zweden en Engeland op het WK in Rusland. De aanvaller van Los Angeles Galaxy heeft de Engelse oud-voetballer beloofd dat hij hem waar ook ter wereld op een etentje zal trakteren als Engeland vandaag wint.

Ibrahimovic zal Beckham met het vliegtuig brengen, waar hij ook maar wil, als de ploeg van Gareth Southgate in Samara daadwerkelijk als winnaar van het veld stapt. “Maar als Zweden wint, koop jij voor mij wat ik ook maar wil bij Ikea Zweden, ok?”, luidt het weerwoord van de Zweed op Instagram echter.

Beckham heeft de weddenschap aangenomen, maar heeft er ook nog een schepje bovenop gedaan. “Zlatan, als Zweden wint, neem ik jou persoonlijk mee naar Ikea in Zweden en koop ik alles wat je wilt voor je nieuwe villa in Los Angeles”, verzekerde Beckham, die ook een huis in Los Angeles heeft.

Beckham heeft de voorwaarden voor het dure diner aangepast als tegenprestatie, mocht Engeland winnen. “Als Engeland van Zweden wint, wil ik dat jij een interland van Engeland komt bekijken op Wembley en dat je dan een Engeland-shirt draagt en in de pauze fish & chips gaat eten.”