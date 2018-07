‘Onder Ten Hag werd mijn rol minder groot, ik wilde koste wat het kost weg’

Léon Bergsma werd vorig seizoen met Jong Ajax kampioen in de Jupiler League, maar een debuut in de hoofdmacht was hem niet gegeven. De 21-jarige verdediger miste het vertrouwen van trainer Erik ten Hag en besloot mede daardoor afgelopen maand Ajax te verruilen voor een dienstverband bij AZ.

Onder Ten Hag’s voorganger Marcel Keizer trainde Bergsma naar eigen zeggen ‘altijd mee’ en zat hij 'soms bij de wedstrijdselectie'. "Het zag er rooskleurig uit. Onder Ten Hag stond ik in het begin nog wel op het trainingsveld, maar merkte ik al dat mijn rol minder groot werd", vertelt hij in gesprek met ELF Voetbal. "Ik wilde deze transferperiode dan ook koste wat het kost weg, want ik zag geen perspectief meer."

Bergsma sprak niet met Ten Hag over zijn persoonlijke situatie. "Maar een gesprek was voor mij op een gegeven moment ook niet meer nodig", vervolgt hij. "Er was geen vertrouwen van de trainer en ook de clubleiding sprak het vertrouwen niet in me uit, want ze lichtten enkel de eenjarige optie in mijn contract. Ze boden me geen meerjarige verbintenis aan. Dat was voor mij de nekslag."

De verdediger had over belangstelling niet te klagen, maar koos uiteindelijk bewust voor een vierjarig contract met AZ. “Ik verzeker je dat er in ieder geval veel interesse voor me was. Met een aantal clubs heb ik daadwerkelijk gesproken. Er was ook wat sluimerende belangstelling vanuit het buitenland, maar dat was nooit een optie voor me. Het was niet goed geweest voor mijn carrière. Dan was ik voor het geld gegaan. Ik ben nog jong, dus ik wil me de komende jaren ontwikkelen en gewoon lekker voetballen.”