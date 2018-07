Kylian Hazard mogelijk naar Eredivisie na proeftijd in Limburg

Kylian Hazard is het komende seizoen mogelijk te bewonderen in de Eredivisie. De jongere broer van de Belgische internationals Eden en Thorgan, traint de komende tien dagen mee bij VVV-Venlo. Dat heeft de club uit Limburg vrijdag gemeld via de officiële kanalen.

In de komende anderhalve week krijgt de aanvallende middenvelder de kans om de technische staf van VVV te overtuigen van zijn kwaliteiten. De 22-jarige Hazard stond onder contract bij Chelsea. Daar speelde hij het afgelopen seizoen in Onder-23. Hij kwam echter niet veel aan spelen toe en zijn aflopende verbintenis werd niet verlengd.

Hazard werd opgeleid bij het Belgische Tubize en vertrok op jonge leeftijd naar OSC Lille. In 2014 debuteerde hij in de Belgische eerste klasse bij Zulte Waregem. Daarna verkaste hij naar FC Ujpest en kwam hij een jaar geleden bij Chelsea terecht, waar Eden Hazard nog altijd onder contract staat.

Thorgan Hazard stond ook enige tijd onder contract bij the Blues, maar wist nooit door te breken op Stamford Bridge. In 2014 werd hij uitgeleend aan Borussia Mönchengladbach, de club die hem een jaar later definitief overnam van de Engelse topclub.