Zwalkend Manchester City verliest wéér en bezorgt Pep Guardiola negatief record

Manchester City is zaterdag tegen Brighton & Hove Albion voor de vierde nederlaag op rij aangelopen: 2-1. Erling Haaland zette Manchester City voor rust nog op voorsprong, maar die verdween in de slotfase door doelpunten van João Pedro en Premier League-debutant Matt O'Riley. Het is de eerste keer dat Manchester City onder leiding van Pep Guardiola vier keer op rij verliest en ook de eerste keer in de trainersloopbaan van de Spanjaard dat zoiets gebeurt.

Bij Brighton waren er basisplaatsen voor Bart Verbruggen, Joël Veltman en Jan Paul van Hecke. Mats Wieffer moest het doen met een plaats op de bank, net als Nathan Aké bij de bezoekers. Aanvalsleider Haaland werd bij Manchester City in de rug gesteund door Matheus Nunes, Ilkay Gündogan, Phil Foden en Sávio. Kevin De Bruyne en Bernardo Silva hadden een rol als reserve.

Manchester City werd gaandeweg de eerste helft steeds sterker en Brighton kwam goed weg toen Haaland en Sávio faalden in kansrijke positie. Na 22 minuten wist Haaland alsnog te scoren na een vlotte counter. De Noorse spits verschalkte Verbruggen en ondanks verwoede pogingen wist Van Hecke de bal niet uit zijn eigen doel te houden: 0-1. Haaland staat als topscorer in de Premier League nu op twaalf goals.

Haaland was Van Hecke kort daarna weer te slim af, maar schoot ditmaal in het zijnet. Er volgden ook nog kansen voor Mateo Kovacic en Foden, maar Manchester City wist de voorsprong voor rust niet te verdubbelen. Aan de andere kant kwam de regerend kampioen goed weg toen Danny Welbeck in de zestien niet goed kon afdrukken. Een minieme voorsprong derhalve halverwege voor de bezoekende ploeg.

Brighton kwam wat getergd uit de kleedkamer en Ederson moest handelend optreden toen Jack Hinshelwood het probeerde met een kopbal. Het werd al snel duidelijk dat de strijd nog niet was gestreden in het Amex Stadium, waar de fans van Brighton zich steeds vaker lieten horen. De doelman van Manchester City kwam steeds vaker in actie en de thuisclub vond geregeld gaatjes in de defensie van de bezoekers.

Guardiola besloot twintig minuten voor tijd om Gündogan te vervangen door de meer aanvallend ingestelde Silva, in een poging om de 0-2 op het scorebord te krijgen. Kort daarvoor hield de alerte Ederson Kaoru Mitoma van scoren af en schoot João Pedro naast op aangeven van Van Hecke. Brighton gaf niet op, al begon de tijd wel te dringen.

De verdiende gelijkmaker viel in de 78ste minuut: João Pedro schoot in de drukte van het zestienmetergebied raak, tot grote vreugde van de Brighton-supporters. Haaland was zichtbaar gefrustreerd en niet meer bij machte om Manchester City alsnog de winst te bezorgen. Sterker nog, de drie punten waren voor Brighton dankzij de 2-1 van Premier League-debutant O'Riley. Koploper Liverpool komt op vijf punten voorsprong als het later deze zaterdag wint van Aston Villa.