‘Dit is Kenneth Taylor x10: heeft meer techniek, overzicht, snelheid en kracht'

Donderdag, 9 november 2023 om 10:55 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:04

Süleyman Özturk heeft lovende woorden over voor Warren Zaïre-Emery. Het zeventienjarig toptalent is een onbetwiste basisspeler bij Paris Saint-Germain onder Luis Enrique en Özturk is vooral onder de indruk van de spelintelligentie van de jongeling.

“Wat ik leuk vind aan Warren Zaïre-Emery, is dat hij heel vaak loopacties maakt om passlijnen open te zetten”, begint Özturk in een video-item van Voetbal International. “Dat doen jongens van 25 jaar, zoals een John McGinn (29 jaar, red.) bij Aston Villa. Zaïre-Emery loopt ook nog eens door, omdat hij weet dat hij de volgende actie in balbezit kan komen.”

"Dan denk ik: iemand die net zeventien jaar is en dat al doorheeft… Jeetje, dat vind ik echt waanzinnig.”, vervolgt de journalist. “Zaïre-Emery doet het niet één keer, dat je denkt: het kan toeval zijn. Kenneth Taylor maakt bij Ajax bijvoorbeeld ook weleens zulke loopacties en de volgende keer doet hij het niet en denk je: oh, hij snapt het niet.. Zaïre-Emery is Taylor met meer techniek, overzicht, snelheid en kracht. Hij is Kenneth Taylor keer tien.”

Özturk noemt Zaïre-Emery ‘een hele speciale speler’ en is van mening dat diens trainer Luis Enrique telkens met zijn neus in de boter valt. “Hij wordt bondscoach van Spanje en een zestienjarige Gavi breekt door. In de finale van de Nations League (2021, 1-2 verlies tegen Frankrijk, red.) stelt hij hem dan gewoon op. Pedri is een ander voorbeeld. Spanje speelt in 2021 een EK en hij is net doorgebroken bij Barcelona. Luis Enrique posteert hem ook in de basis.”

Özturk krijgt bij Zaïre-Emery hetzelfde gevoel als bij de twee talenten van FC Barcelona. “In zo’n eerste trainingsweek zijn veel belangrijke spelers nog afwezig en valt zo’n jongen direct bij PSG op. Uiteindelijk speelt hij alles in de voorbereiding en in de Ligue 1 heeft hij bijna geen minuut gemist. Dat Zaïre-Emery Manuel Ugarte achter zich heeft als defensieve middenvelder is natuurlijk zeer belangrijk, maar Zaïre-Emery is nu al de baas op het middenveld bij Paris Saint-Germain”, stelt Özturk.

Het toptalent van PSG brak in februari een record toen hij tijdens de kraker tegen Bayern München in de basis mocht starten in de achtste finales van de Champions League. Met zijn 16 jaar en 343 dagen werd hij de jongste basisspeler ooit in de knock-outfase van het miljardenbal.

Inmiddels heeft Zaïre-Emery al 45 officiële duels achter zijn naam staan voor les Parisiens, waarin hij goed was voor 4 goals en 5 assists. Eind oktober liet hij doelman Marco Bizot kansloos met een geweldig afstandsschot bij een 2-3 zege op Stade Brest. De verwachting is dat hij deze donderdag voor het eerst door bondscoach Didier Deschamps wordt opgeroepen voor de EK-kwalificatiewedstrijden van Frankrijk tegen Gibraltar en Griekenland, die later deze maand op het programma staan.