Zuid-Koreaans international Son Jun-ho na bijna een jaar vrijgelaten door China

Son Jun-ho is, bijna een jaar nadat hij werd opgepakt in China, weer thuis. Dat meldt het Zuid-Koreaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken. De twintigvoudig Zuid-Koreaans international werd verdacht van omkoping, waarvoor hij sinds mei 2023 werd vastgehouden.

Son Jun-ho was voor zijn arrestatie in dienst van het Chinese Shandong Taishan. Daar zou de 31-jarige middenvelder steekpenningen hebben aangenomen en in ruil wedstrijden hebben beïnvloed. De Chinese autoriteiten zetten Son Jun-ho daarop achter slot en grendel.

In die tijd voerde Zuid-Korea tal van gesprekken met China. Het ministerie meldt 'een snel en eerlijk proces' te hebben verzocht, maar wil om privacyredenen verder geen uitlatingen doen over de afhandeling.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

In ieder geval lijkt Son Jun-ho klaar om zijn rentree als voetballer te maken. Koreaanse media melden dat de middenvelder gezond uit de gevangenis gekomen is.

Voor zijn transfer naar Shandong was hij uitsluitend in zijn geboorteland actief. Son Jun-ho begon bij Pohang Steelers, alvorens hij in 2018 naar Jeonbuk Hyundai Motors verkaste. In 2021 stak de rechtspoot de Chinese grens over.

Daar werd hij in zijn debuutjaar direct kampioen met Shandong Taishan. Son Jun-ho vormde destijds een middenveld met onder meer Marouane Fellaini.

De Zuid-Koreaan was ook nog actief op het WK 2022. Daar kwam hij in drie van de vier wedstrijden van zijn team in actie.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties