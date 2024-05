Öztürk spot opvallende uitblinker in Serie A: ‘Ik zag dit niet in de Eredivisie’

Tijjani Noslin is goed begonnen aan zijn avontuur bij Hellas Verona, zo ziet ook Süleyman Öztürk, journalist namens Voetbal International. De 24-jarige Amsterdammer was in zijn eerste 14 wedstrijden in de Serie A goed voor 4 doelpunten en 2 assists en is door Öztürk opgenomen in zijn Elftal van de Week. Noslin krijgt een 9 voor zijn optreden tegen Fiorentina (2-1 winst).

Fortuna Sittard ontving afgelopen winter liefst 3 miljoen euro voor Noslin, die tot medio 2027 tekende bij Hellas Verona. Tot dusver is dat een uitstekende keuze gebleken voor de buitenspeler, die nog geen drie jaar geleden bij de amateurs van DHSC Utrecht speelde.

Noslin bewees Hellas Verona afgelopen weekend een belangrijke dienst door te scoren in het thuisduel met Fiorentina. Daarmee pakte zijn club drie belangrijke punten in de strijd tegen degradatie. Eerder dit seizoen was de rechtspoot al trefzeker tegen AC Milan, Atalanta en Juventus.

Öztürk vindt het leuk om de ontwikkeling van Noslin te volgen. “Zo’n transfer van Fortuna Sittard naar Hellas Verona is voor ons kantlijnwerk, maar voor zo’n jonge gewoon een grote transfer. Van Danny Buijs naar de Serie A, dat is natuurlijk een enorme stap. Dit is een jongen met een bijzonder verhaal en bijzondere achtergrond, die nog niet zo lang geleden op een lager niveau voetbalde.”

“Zondag veroorzaakte hij een penalty en hij heeft een doelpunt gemaakt”, vertelt Öztürk. “Hij is in de afgelopen weken écht belangrijk in de jacht op lijfsbehoud. Dat is toch bijzonder voor zo’n jongen.”

Öztürk had niet verwacht dat Noslin zo snel zou imponeren bij Hellas Verona. “Ik zag het er niet aan af in de Eredivisie. Het is natuurlijk een speler met bepaalde kwaliteiten, maar er gaat nog wel veel fout bij Tijjani Noslin.”

Toch zoomt Öztürk dinsdag vooral in op wat goed gaat. “Hij heeft diepgang, snelheid, scorend vermogen en heeft op een bepaalde manier schijt aan de buitenwacht. Hij speelt daar lekker zijn wedstrijden en zorgt er nu voor dat Hellas Verona op het hoogste niveau actief blijft. Dat is natuurlijk geweldig, om dat in je eerste half jaar mee te maken.”

De journalist denkt dat Noslin zich de komende jaren flink kan gaan ontwikkelen. “Hij heeft de leeftijd om nog wat stappen te maken. Als je ziet waar hij vandaan komt, blijft dat toch een bijzonder verhaal. Ook in de Italiaanse media krijgt hij hoge cijfers, dus dit is iemand die het echt gewoon goed doet bij Hellas Verona”, besluit Öztürk.

