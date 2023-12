Fortuna Sittard dankt goudhaantje Noslin; Vaessen baart opzien en doet helm af

Fortuna Sittard heeft zondag een zwaarbevochten overwinning geboekt op RKC Waalwijk. In een weinig enerverend duel zorgde Tijjani Nolsin op de valreep voor de verlossing: 1-0. De Waalwijkers blijven zo gevaarlijk dicht bij de degradatiezone bungelen. Fortuna klimt door de overwinning naar het linkerrijtje.

Zowel de ploeg van Danny Buijs als die van Henk Fraser kent een uiterst wisselvallig seizoen. Fortuna weet amper wat een winstreeks is, terwijl ook RKC maar één keer zegevierde in de afgelopen zeven wedstrijden.

Ook zondag lieten de beide ploegen weer bar weinig zien. Een schot langs de kruising van Noslin mocht het spaarzame hoogtepunt genoemd worden van het eerste halfuur.

Wel was het de thuisploeg dat de regie in handen had. Dat kwam na 36 minuten bijna tot uitdrukking in een doelpunt.

Aanvoerder Ivo Pinto trok de bal voor na een vrije trap en zag het leder via het hoofd van Rodrigo Guth rakelings over de lat scheren. Toch achtte Buijs zich niet tevreden met wat hij zag.

Net als collega Fraser voerde de oefenmeester een wissel door bij rust. Siemen Voet verving de tegenvallende Mitchell Dijks.

Het was echter RKC dat het sterkst uit de startblokken kwam na de thee: Michiel Kramer verzuimde zijn ploeg met het hoofd op voorsprong te zetten.

Toch was het Fortuna dat uiteindelijk aan het langste eind trok. Noslin werkte drie minuten voor tijd van dichtbij binnen na wederom een voorzet van Pinto.

RKC ging nog met man en macht op zoek naar een resultaat, maar kwam bedrogen uit. Ook doelman Etienne Vaessen, die in de extra tijd opzien baarde door zijn helm af te doen om beter te kunnen koppen bij een corner.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PSV 15 15 0 0 46 45 2 Feyenoord 15 11 2 2 30 35 3 AZ 15 10 3 2 25 33 4 FC Twente 15 10 3 2 15 33 5 Ajax 15 7 3 5 5 24 6 Go Ahead Eagles 15 6 4 5 3 22 7 Sparta Rotterdam 15 6 3 6 0 21 8 sc Heerenveen 15 6 1 8 -5 19 9 Fortuna Sittard 15 5 4 6 -8 19 10 NEC 15 4 6 5 0 18 11 PEC Zwolle 15 5 2 8 -5 17 12 Excelsior 15 3 7 5 -5 16 13 FC Utrecht 15 4 4 7 -9 16 14 Heracles Almelo 14 4 3 7 -13 15 15 RKC Waalwijk 15 4 1 10 -13 13 16 Almere City FC 15 3 4 8 -21 13 17 Vitesse 14 2 2 10 -22 8 18 FC Volendam 15 2 2 11 -23 8

