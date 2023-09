Fortuna Sittard wees Engels bod van een miljoen euro op Tijjani Noslin af

Vrijdag, 22 september 2023 om 18:34 • Bart DHanis • Laatste update: 19:13

Millwall heeft in de slotfase van de transferperiode geprobeerd om Tijjani Noslin los te weken bij Fortuna Sittard, zo heeft Noslin zelf laten weten in een uitgebreid interview met Voetbal International. Millwall was bereid om een miljoen euro te betalen voor de buitenspeler, maar zag het bod van tafel worden geveegd.

Fortuna ging niet akkoord met het voorstel van the Lions omdat er simpelweg te weinig tijd was om nog een vervanger in huis te halen. Noslin baalde van zijn afgeketste transfer, maar vindt het geen straf om in Limburg te blijven. “Ik wilde de stap eigenlijk zetten, maar omdat het zo moeilijk ging heb ik besloten om te blijven. Dat Fortuna het bod heeft afgeslagen, zie ik eigenlijk alleen maar als compliment.”

Noslin is inmiddels 24 jaar oud, maar nog niet zo heel lang profvoetballer. Op zijn 21e maakte hij de overstap van amateurvereniging DHSC naar TOP Oss. In Oss tekende hij een amateurcontract, maar nog voor de eerste wedstrijd werd hij door Fortuna weggehaald. “Ik ben in twee jaar tijd van nul naar een miljoen euro in waarde gegaan. Dat is heel bijzonder. Ik moet mijn koppie erbij houden en misschien ben ik dan over een tijdje wel tien miljoen euro waard.”

Zian Flemming

Als de transfer doorgang had gevonden, was Noslin in de voetsporen van Zian Flemming getreden. De aanvallende middenvelder werd in 2022 voor 2,5 miljoen euro overgenomen door Millwall en maakt veel indruk bij de Championship-club. In totaal speelde hij al 52 wedstrijden voor de club. Hij wist hierin 16 keer te scoren en was 4 keer aangever bij een doelpunt.