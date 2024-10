Zorgen voor Brian Priske, die mogelijk een belangrijke basisspeler moet missen bij Benfica - Feyenoord

Hugo Bueno moet het Champions League-duel met Benfica mogelijk aan zich voorbij laten gaan. Dat schrijft Mikos Gouka zondag namens het Algemeen Dagblad. "Feyenoord vreest dat Bueno niet inzetbaar is woensdag", aldus de clubwatcher.

De Spaanse vleugelverdediger kon de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles niet vol maken. De linkspoot bleef na de rust in de kleedkamer achter en werd vervangen door Gijs Smal.

Bueno moest zich door een hielblessure noodgedwongen laten vervangen in Deventer. "De komende dagen zullen uitwijzen hoe erg de blessure is", zei trainer Brian Priske zaterdag na afloop van de wedstrijd.

Of het duel met Benfica haalbaar is, is daarom nog maar zeer de vraag. Feyenoord zal in het begin van de week afreizen naar Lissabon, waar woensdag in het Estadio da Luz de Champions League-clash met Benfica wacht.

Feyenoord zal die wedstrijd dus mogelijk aantreden zonder de huurling van Wolverhampton Wanderers. De meest logische vervanger is Smal, die in Deventer dus ook in de ploeg kwam voor zijn collega. Priske zou er eventueel ook nog voor kunnen kiezen om Dávid Hancko naar de linksbackpositie te verschuiven.

De Rotterdammers hebben nog een appeltje te schillen met Benfica. Eind juli stonden de ploegen ook al tegenover elkaar, in de voorbereiding op het nieuwe seizoen, en toen verloor het elftal van Priske kansloos.

Na slechts 18 minuten spelen stond er al een 4-0 achterstand op het scorebord voor Feyenoord, dat uiteindelijk zou verliezen met 5-0. De Stadionclub kende zaterdag wel een uitstekende generale repetitie, daar het zeer overtuigend afrekende met Go Ahead Eagles: 1-5. Benfica kon de nodige spelers rusten tijdens het met 0-2 gewonnen bekerduel met vierdeklasser Pevidém.