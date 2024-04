Zorgen om Femke Liefting na harde botsing: AZ-keepster inmiddels bij kennis

De wedstrijd tussen de AZ Vrouwen en Ajax Vrouwen heeft een verschrikkelijke wending gekregen. Na acht minuten spelen vond er een harde botsing plaats tussen AZ-keepster Femke Liefting en Ajax-speelster Chasity Grant, waarna de doelvrouw buiten bewustzijn raakte.

In de wedstrijd in de Azerion Vrouwen Eredivisie tussen AZ en Ajax kwam Liefting bij een 0-0 stand ver haar doel uit om een bal te onderscheppen, waarna een harde botsing plaatsvond en de 19-jarige keepster stil bleef liggen op het veld.

Meteen werd duidelijk dat het helemaal mis was. Hulpverleners kwamen razendsnel het veld op en de speelsters vormden een kring om de plaats van het ongeval heen en schermden Liefting af met doeken.

Er kwam een ambulance het veld op en ook werd een traumahelikopter ingeschakeld. Inmiddels is de keepster onderweg naar het ziekenhuis en bij kennis. De wedstrijd werd vanzelfsprekend gestaakt.

"Het laatste nieuws is dat ze bij kennis werd afgevoerd door de ambulance. Ze is met opgeheven hoofd en haar ogen open in de ambulance gedragen en ze is zojuist vertrokken naar het AMC. Het is nog even afwachten hoe het af gaat lopen, maar de eerste berichten zijn positief", zo luidt de laatste update van ESPN.

Due to a medical situation, the match has been temporarily suspended. We are thinking of you, Femke! ??#ajaaz — Ajax Vrouwen (@AjaxVrouwen) April 20, 2024

De wedstrijd van de #AZVrouwen is definitief gestaakt. Femke Liefting is gelukkig bij kennis. Veel sterkte aan Femke en alle betrokkenen. ???? #ajaaz pic.twitter.com/ogRYR7fgWF — AZ (@AZAlkmaar) April 20, 2024

Correctie: In een eerdere versie van dit artikel stond dat Liefting op het veld is gereanimeerd. Dat bleek niet te kloppen. De tekst is daarom aangepast.

