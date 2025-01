Zoon van Zinédine Zidane maakt na indrukwekkend halfjaar mogelijk transfer naar LaLiga

Théo Zidane (22) maakt deze winter mogelijk de overstap naar LaLiga. Getafe heeft namelijk interesse in Zidane, die dit seizoen op het tweede Spaanse niveau indruk maakt bij Córdoba.

Zidane is net zoals zijn vader Zinédine vroeger was een centrale middenvelder en maakte in zijn rol al vier doelpunten in LaLiga 2. Mede dankzij zijn productiviteit staat Córdoba veertiende, zes punten boven de streep.

Zijn prestaties hebben indruk gemaakt op José Bordalás, de trainer van Getafe. De Madrilenen hebben het dit seizoen in aanvallend opzicht lastig, al staan zij door hun defensieve vastberadenheid nog wel een punt boven de degradatiezone.

Bordalás wil deze zomer liefst zes versterkingen naar de club halen en benadrukt het belang van vers, aanvallend bloed. Getafe scoorde dit seizoen slechts elf keer, veruit het minste aantal van alle ploegen in LaLiga.

Getafe onderzoekt nu de mogelijkheden om Zidane naar de club te halen, al moet de club ook spelers van de hand doen om niet over het salarisplafond heen te gaan.

Zidane, die liefst 1.96 meter lang is, wordt door Diario AS naast zijn doelpuntenproductie ook geroemd om zijn spel. Zo weet 'de grote revelatie' Zidane veel kansen te creëren en is hij een onbetwiste basisspeler onder trainer Iván Ania.

Zidane begon zijn periode weinig verrassend bij Real Madrid, de club waar zijn vader als speler én trainer furore maakte. Théo Zidane schopte het tot Real Madrid Castilla, het beloftenteam, en speelde daar drie jaar voordat hij afgelopen zomer naar Córdoba vertrok.