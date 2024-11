Zoon van Engelse cultspits (16) bonst met hattrick hard op de deur bij Manchester City

Reigan Heskey heeft de verwachtingen rondom zijn persoon opgeschroefd. De zestienjarige zoon van cultspits Emile Heskey (46) was vrijdagavond in 45 minuten goed voor drie doelpunten en een assist namens Manchester City Onder 21, dat met 5-0 te sterk was voor de leeftijdsgenoten van Norwich City.

Heskey, geboren op 19 januari 2008, begon aanvankelijk op de bank bij the Citizens. Zijn oudere broer Jaden Heskey (18), een middenvelder, stond wel aan de aftrap.

Na rust mocht Reigan Heskey, die zijn wedstrijden speelt als spits, zich ook laten zien. Dat deed de Engelse jeugdinternational voortreffelijk. Binnen 22 minuten had Heskey junior een hattrick te pakken. Vlak voor tijd gaf hij ook nog een assist.

Heskey junior maakt normaliter deel uit van Manchester City Onder 18, maar klopt inmiddels zo hard op de deur dat hij is overgeheveld naar het hoogste beloftenelftal. Afgelopen dinsdag was hij in de EFL Cup al trefzeker tegen Grimsby Town (1-1, 5-6 winst na strafschoppen). Ook benutte hij een penalty.

Via de clubwebsite van Manchester City reageert Heskey junior op zijn eerste hattrick namens het beloftenelftal. “Het was een goede wedstrijd. Ik kwam erin en wilde mezelf laten zien. Het is mooi dat we bovenaan blijven staan.”

Emile Heskey gold in Engeland als een ware cultspits, die in sommige periodes ook daadwerkelijk wist te leveren. De bonkige aanvaller was in 516 Premier League-wedstrijden goed voor 110 doelpunten en 43 assists. Heskey stond onder contract bij onder meer Leicester City, Liverpool en Aston Villa.

Heskey speelde daarnaast jarenlang in het Engelse elftal. In totaal kwam hij tot 62 interlands namens the Three Lions. Daarin was Heskey goed voor zeven doelpunten en twaalf assists.